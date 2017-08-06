19:10 6 августа | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Себастьян Коэ: "Попытки пожизненных дисквалификаций у нас не увенчались успехом"

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Глава ИААФ Себастьян Коэ не исключил, что в будущем его организация добьется пожизненной дисквалификации для нарушителей антидопинговых правил. Он сослался на пример американского спринтера Джастина Гэтлина, который дважды отбывал дисквалификацию и выиграл три раза чемпионат мира.

– В прошлом у него было две дисквалификации, – цитирует AFP Коэ. – Мы требовали дисквалификацию на восемь лет, что означало бы пожизненное отстранение, по сути. Но он подал апелляцию, и дисквалификацию сократили до четырех лет. Я не утверждаю, что в будущем не появится пожизненных дисквалификаций, однако все наши попытки провести это не увенчались успехом.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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miker65

Вообще непонятно, кто допускает таких двукратных негодяяев, как Гэтлинг или Ефимова до чемпионатов мира.

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