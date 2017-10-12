Себастьян Коэ: "Никто не зашел так далеко, как мы, в истории с российским допингом"

Президент ИААФ Себастьян Коэ отметил, что доволен проводимыми в его организации реформами. По его словам, ИААФ поступает смело в вопросах борьбы с допингом.

– Легкая атлетика сильна, – цитирует AFP Коэ. – Я буду последним человеком, который станет скрывать проблемы организации. Но мы сделали то, чего не сделала бы никакая другая федерация, чтобы исправить положение. Мы реорганизуем себя. За год я внес 200 изменений. Никакой другой вид спорта не занимался этим так решительно и быстро. Но не нужно путать проблемы. Допинг – глобальная проблема, которая касается не только нас. И я могу сказать, что люди не отвернулись от легкой атлетики. У нас есть надзорный орган, так что контролем занимаюсь даже не я. Да, потребуется время, чтобы вернуть полное доверие. Это не делается за один день. Но люби понимают, что мы серьезно настроены. Наш ответ на российскую историю с допингом был очень серьезным. Никто не зашел так далеко, как мы.