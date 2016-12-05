12:42 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Российские легкоатлеты получат шанс выступить на чемпионате Европы-2017

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Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подчеркнул, что организация предложит легкоатлетам выступить на чемпионате Европы в помещении в качестве независимых спортсменов. Ранее сообщалось, что россияне весной 2017 года получат возможность подачи индивидуальных заявок в ИААФ на участие в международных соревнованиях.

- Конечно, мы будем предлагать нашим легкоатлетам выступить на зимнем чемпионате Европы в качестве независимых спортсменов, - приводит ТАСС слова Шляхтина. - Участие спортсмена в международных стартах зависит в первую очередь от его личного решения, каждый спортсмен будет сам определяться.

По его словам, организация ожидает соответствующих документов от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ).

- Мы еще не получили подтверждения от ИААФ по этому поводу, - сказал Шляхтин. - Когда нам пришлют официальные документы, ВФЛА все проанонсирует и объявит.

Напомним, летом совет ИААФ принял решение о лишении российских спортсменов права выступать на всех международных соревнованиях, включая Олимпийские игры-2016. Позже антидопинговое бюро ИААФ отклонило индивидуальные заявки на участие в турнирах практически всех спортсменов РФ, кроме тренирующейся в США Дарьи Клишиной.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3841401

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Slim Taller

Хорошая формулировка "в качестве независимых спортсменов". Были борцы за независимость,а будут ещё легкоатлеты за независимость.

13:43

Veg Sneggi

Они этого с самого начала хотели. Русский флаг оченно поперек.

13:37

Vlаdimir

Раз подтверждения пока нет зачем раньше времени что-либо озвучивать?

13:08

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