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Родители девушек пожаловались на угрозы от друзей убитого легкоатлета Иванова

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Николай ИВАНОВ.Вступился за девушку или наоборот? За что убили легкоатлета в Москве

 

Семьи девушек, с которым в ночь убийства проводил время легкоатлет Николай Иванов, обеспокоены их безопасностью и просят у правоохранителей охрану, утверждает Life. По словам родственников, девушкам поступают угрозы от друзей убитого спортсмена.

Напомним, 15 сентября в Москве был убит спортсмен-ходок Николай Иванов. По предварительным данным, смертельное ножевое ранение легкоатлет получил, когда пытался защитить девушек от хулигана. Однако по показаниям самих девушек, именно Иванов к ним и приставал.

Суд уже арестовал Сулунбека Джабаева на два месяца – до 14 ноября. Как пишет Life, молодой человек свою вину не признает, о чем он сам и сообщил. Ранее сообщалось, что Джабаев, приехавший в Москву из Чечни, полностью признался в содеянном.

Дополнительная информация

https://life.ru/t/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0/1044882/roditieli_dievushiek_pozhalovalis_na_ughrozy_ot_druziei_ubitogho_lieghkoatlieta_ivanova

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onlywhitespartak

Родили чернильниц сидите молча

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