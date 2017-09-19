Родители девушек пожаловались на угрозы от друзей убитого легкоатлета Иванова

Семьи девушек, с которым в ночь убийства проводил время легкоатлет Николай Иванов, обеспокоены их безопасностью и просят у правоохранителей охрану, утверждает Life. По словам родственников, девушкам поступают угрозы от друзей убитого спортсмена.

Напомним, 15 сентября в Москве был убит спортсмен-ходок Николай Иванов. По предварительным данным, смертельное ножевое ранение легкоатлет получил, когда пытался защитить девушек от хулигана. Однако по показаниям самих девушек, именно Иванов к ним и приставал.

Суд уже арестовал Сулунбека Джабаева на два месяца – до 14 ноября. Как пишет Life, молодой человек свою вину не признает, о чем он сам и сообщил. Ранее сообщалось, что Джабаев, приехавший в Москву из Чечни, полностью признался в содеянном.