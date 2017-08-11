23:41 11 августа | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Пронкин - второй на чемпионате мира в Лондоне в метании молота

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Российский метатель молота Валерий Пронкин завоевал серебряную медаль чемпионата мира в Лондоне. 

Первое место занял поляк Павел Файдек. Тройку призеров замкунл еще один представитель Польши Вайцех Новицкий. Россиянин Алексей Сокирский – пятый.

Напомним, что это уже третья серебряная медаля российских спортсменов на ЧМ в Лондоне. Ранее медали завоевали Сергей Шубенков в беге на 110 метров с барьерами и Дарья Клишина в прыжках в длину.

Лондон (Великобритания)

Чемпионат мира

Мужчины

Метание молота

1. Файдек (Польша) – 79,81

2. ПРОНКИН – 78,16

3. Новицкий (Польша) – 78,03... 

5. СОКИРСКИЙ – 77,50

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Bache Gabrielsen

Валера !!!

23:46 11 августа

rusfed 2.0

Эта суперсенсация сенсационнее даже, чем клишинская суперсенсация )

23:46 11 августа