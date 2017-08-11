Пронкин - второй на чемпионате мира в Лондоне в метании молота

Российский метатель молота Валерий Пронкин завоевал серебряную медаль чемпионата мира в Лондоне.
Первое место занял поляк Павел Файдек. Тройку призеров замкунл еще один представитель Польши Вайцех Новицкий. Россиянин Алексей Сокирский – пятый.
Напомним, что это уже третья серебряная медаля российских спортсменов на ЧМ в Лондоне. Ранее медали завоевали Сергей Шубенков в беге на 110 метров с барьерами и Дарья Клишина в прыжках в длину.
Лондон (Великобритания)
Чемпионат мира
Мужчины
Метание молота
1. Файдек (Польша) – 79,81
2. ПРОНКИН – 78,16
3. Новицкий (Польша) – 78,03...
5. СОКИРСКИЙ – 77,50
Пау! Молот улетел очень далеко – и Пронкин завоевал серебряную медаль! pic.twitter.com/FdAJZWg7rd– Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 11 августа 2017 г.
Bache Gabrielsen
Валера !!!
23:46 11 августа
rusfed 2.0
Эта суперсенсация сенсационнее даже, чем клишинская суперсенсация )
23:46 11 августа