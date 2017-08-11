Пронкин - второй на чемпионате мира в Лондоне в метании молота

Российский метатель молота Валерий Пронкин завоевал серебряную медаль чемпионата мира в Лондоне.

Первое место занял поляк Павел Файдек. Тройку призеров замкунл еще один представитель Польши Вайцех Новицкий. Россиянин Алексей Сокирский – пятый.

Напомним, что это уже третья серебряная медаля российских спортсменов на ЧМ в Лондоне. Ранее медали завоевали Сергей Шубенков в беге на 110 метров с барьерами и Дарья Клишина в прыжках в длину.

Лондон (Великобритания)

Чемпионат мира

Мужчины

Метание молота

1. Файдек (Польша) – 79,81

2. ПРОНКИН – 78,16

3. Новицкий (Польша) – 78,03...

5. СОКИРСКИЙ – 77,50