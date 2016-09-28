Представители ИААФ не посетят выборы главы ВФЛА

Присутствие делегата ИААФ на выборах главы ВФЛА не планируется, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу международной федерации. Отмечается, что ИААФ обычно не посещает выборы федераций, входящих в ее соств и не видит в этом необходимости. Выборы состоятся 9 декабря, ранее занять этот пост изъявила желание Елена Исинбаева. На данный момент должность занимает Дмитрий Шляхтин.

Также в федерации заявили, что дата визита в Россию рабочей группы по вопросу восстановления членства ВФЛА еще не определена.

"Что касается следующего визита рабочей группы, мы пока не знаем. Этот вопрос следует адресовать ВФЛА, поскольку они взаимодействуют с ними, и это прерогатива ВФЛА – назначить встречу", - сказали в пресс-службе.

Напомним, что ИААФ временно отстранила ВФЛА на основе отчета комиссии ВАДА о применении допинга в российской легкой атлетике. В связи с дисквалификацией российские легкоатлеты, за исключением Дарьи Клишиной, пропустили Олимпиаду-2016.