Павел Колобков: "Никто не оставит российских легкоатлетов без компенсаций за ЧМ-2017"

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что все выплаты российским легкоатлетам и тренерам за чемпионат мира-2017 будут произведены в четвертом квартале года. Ранее тренер прыгунов в высоту Евгений Загорулько заявил, что ему еще не возместили затраты на перелет и проживание, а спортсмены не получили премиальные.

- Никто и не думал оставлять легкоатлетов без компенсаций, - цитирует ТАСС Колобкова. - Я неоднократно заявлял, что, несмотря на нейтральный статус, спортсмены и их тренеры получат все выплаты за выступление на чемпионате мира.

Есть правовая составляющая, которую мы должны учесть, а это требует определенного времени. Наши нейтральные спортсмены находятся на ставках ЦСП, Минспорт по-прежнему обеспечивает их подготовку. Все выплаты будут произведены в установленном порядке в четвертом квартале.

В ЧМ-2017 приняли участие 19 российских легкоатлетов под нейтральным флагом в связи с дисквалификацией ВФЛА. Золото завоевала Мария Ласицкене (прыжки в высоту), Сергей Шубенков (110 м с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в высоту), Валерий Пронкин (метание молота), Сергей Широбоков (ходьба на 20 км) и Данил Лысенко (прыжки в высоту) стали серебряными призерами.