Партнеры Болта по сборной Ямайки обвинили организаторов ЧМ в долгом ожидании забега

Партнеры Усэйна Болта по сборной Ямайки рассказали о том, что они были вынуждены слишком долго ждать выхода на эстафету после разминки. Ямайская команда в составе Омара Маклеода, Джулиана Форта, Йохана Блэйка и Болта не смогла финишировать в эстафете 4х100 м. Болт, бежавший на заключительном этапе, получил травму и упал на дорожку.

- Мы ждали забега около 45 минут, - цитирует Mirror Маклеода. - Мне кажется, что до того, как мы вышли, они провели три медальные церемонии.

- Мы долгое время находились в комнате вызова, - сказал Блэйк. - Усэйн сказал мне, что это сумасшествие. Мы разогрелись и ждали, потом еще раз разогрелись и снова ждали. Усэйн просто "остыл".