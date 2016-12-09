11:12 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Отчетно-выборная конференция ВФЛА объявлена открытой

0
0
0

В Москве начала свою работу отчетно-выборная конференция Всероссийской федерации легкой атлетики России (ВФЛА), передает корреспондент "СЭ" Мария МАРКОВА. На ней присутствует 60 членов организации.

- Это очень важный день для нашей легкой атлетики, - начал мероприятие действующий президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин. - В президиуме у нас находится Елена Исинбаева - она один из кандидатов, но в президиуме находится как член МОК. На сегодняшний день 60 членов ВФЛА присутствует. Таким образом, кворум есть.

Напомним, что на пост президента претендуют действующий глава организации Дмитрий Шляхтин, Елена Исинбаева, Андрей Сильнов и Михаил Бутов.

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

Попутали Господа с Госдепом...

Видео: Ученые исследовали таинственные черепа, найденные в сундуке...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ