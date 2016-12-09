Отчетно-выборная конференция ВФЛА объявлена открытой

В Москве начала свою работу отчетно-выборная конференция Всероссийской федерации легкой атлетики России (ВФЛА), передает корреспондент "СЭ" Мария МАРКОВА. На ней присутствует 60 членов организации.

- Это очень важный день для нашей легкой атлетики, - начал мероприятие действующий президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин. - В президиуме у нас находится Елена Исинбаева - она один из кандидатов, но в президиуме находится как член МОК. На сегодняшний день 60 членов ВФЛА присутствует. Таким образом, кворум есть.

Напомним, что на пост президента претендуют действующий глава организации Дмитрий Шляхтин, Елена Исинбаева, Андрей Сильнов и Михаил Бутов.