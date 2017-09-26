Организаторы Варшавского марафона сообщили о гибели одного из участников

Организаторы Варшавского марафона на официальном сайте соревнований сообщили о гибели одного из участников соревнований. Представители забега выразили соболезнования семье спортсмена, не став обнародовать его гражданство.

- С сожалением сообщаем, что один из участников Варшавского марафона потерял сознание на трассе. Спасатели оказали ему скорую помощь, машина медиков была на месте уже через 1,5 минуты после вызова. Спортсмена госпитализировали, но его не удалось спасти.

Напомним, победителями Варшавского марафона стали поляк Блажей Бжезински и представительница Эфиопии Бекелу Беджи Гелету. В этом году участниками соревнований стали 8833 человека.