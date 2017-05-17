Ольга Муллина: "Иностранные соперницы встретили очень дружелюбно"

Россиянка Ольга Муллина осталась довольна выступлением на турнире в южнокорейском Пусане. Прыгунья с шестом одержала победу с результатом 4,50 метра, став первой победительницей из России в нейтральном статусе после допуска к соревнованиям.

– Выиграв турнир в корейском Пусане, вы записали на свой счет нашу первую международную победу в нейтральном статусе. Сильно волновались перед этими соревнованиями?

– У меня было словно все в первый раз. За полтора года я успела вообще забыть, что такое международные соревнования. Конечно, волновалась сильно. Но когда взяла начальную высоту, постепенно стала успокаиваться.

– Корея за последние годы приняла у себя чемпионат мира по легкой атлетике и Универсиаду. Организация старта в Пусане была на уровне?

– Да, устроено там все просто потрясающе. Люди в Корее очень ответственные и умеют принимать гостей. Встреча в аэропорту, проживание, питание – все было на высшем уровне. Да и помост мне очень понравился.

– Вы ставили перед собой цель именно победить на этом турнире?

– Скорее, мне было важно показать хороший результат. В принципе, я осталась довольна. 4.50 м – для первого старта, тем более, в середине мая, это довольно неплохой показатель. В дальнейшем, конечно, планирую прибавлять.

– Как вас в Пусане встретили иностранные соперницы?

– Очень дружелюбно. Все действительно прошло очень тепло, никаких косых взглядов не было. Ребята даже сказали, что рады снова видеть нас и здорово, что мы вернулись на международную арену и снова можем соревноваться вместе со всеми. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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