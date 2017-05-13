Муллина - первая из россиянок, выигравшая соревнования после допуска

Прыгунья с шестом Ольга Муллина стала первой российской спортсменкой, выигравшей международный турнир после допуска россиян к участию в соревнованиях под нейтральным флагом. 24-летняя россиянка стала первой на турнире в южнокорейском Пусане с результатом 4 метра 50 сантиметров. Второе место заняла американка Кортни Росс (4,30), а тройку замкнула бразильянка Жоанна Рибейро Коста (4,10).

Напомним, в ноябре 2015 года ИААФ приостановила членство ВФЛА и отстранила россиян от международных стартов после доклада комиссии ВАДА под руководством Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике. На данный момент российские легкоатлеты допускаются к участию в международных турнирах избирательно и под нейтральным флагом.