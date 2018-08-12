Немка Краузе Выиграла стипль-чез на чемпионате Европы

На чемпионате Европы по легкой атлетике в стипль-чезе у женщин победила немка Геса Фелицитас Краузе. Второй стала швейцарка Фабьенн Шлумпф, на третьем месте норвежка Каролин Бьеркели Гровдал.
Соревнования проходили в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.
Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта
Легкая атлетика
Берлин (Германия)
Стипль-чез (бег на 3000 метров с препятствиями)
Женщины
1. Геса Фелицитас Краузе (Германия) 1.19,80
2. Фабьенн Шлумпф (Швейцария) 9.22,29
3. Каролин Бьеркели Гровдал (Норвегия) 9.24,46