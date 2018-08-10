Немка Хуссонг стала чемпионкой Европы по метанию копья

На чемпионате Европы по легкой атлетике в метании копья у женщин чемпионский титул завоевала представительница Германии Кристин Хуссонг. В тройку лучших также попали чешка Никола Огродникова и Ливета Ясиюйнайте из Литвы.
Соревнования проходят в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.
Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта
Легкая атлетика
Берлин (Германия)
Метание копья
Женщины
Финал
1. Кристин Хуссонг (Германия) 67,90 м
2. Никола Огродникова (Чехия) 61,85
3. Ливета Ясиюйнайте (Литва) 61,59