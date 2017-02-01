Наталья Антюх: "Пока до меня не доводили информацию о лишении медали"

Олимпийская чемпионка Наталья Антюх прокомментировала информацию о лишении российских спортсменок серебра Олимпиады-2012 в эстафете 4х400 метров. Причина – положительная допинг-проба Антонины Кривошапки. В пробе спортсменки обнаружили запрещенное вещество туринабол.

– Пока я не могу как-то прокомментировать сложившуюся ситуацию, – сказала Антюх. – Я впервые об этом услышала только что от вас. До меня никакую информацию пока не доводили. Нужно все изучить. (Любовь КОНЯЕВА)

Россию лишили серебра ОИ-2012 в женской эстафете из-за положительной допинг-пробы Кривошапки