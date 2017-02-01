12:54 1 февраля | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Наталья Антюх: "Пока до меня не доводили информацию о лишении медали"

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Олимпийская чемпионка Наталья Антюх прокомментировала информацию о лишении российских спортсменок серебра Олимпиады-2012 в эстафете 4х400 метров. Причина – положительная допинг-проба Антонины КривошапкиВ пробе спортсменки обнаружили запрещенное вещество туринабол.

– Пока я не могу как-то прокомментировать сложившуюся ситуацию, – сказала Антюх. – Я впервые об этом услышала только что от вас. До меня никакую информацию пока не доводили. Нужно все изучить. (Любовь КОНЯЕВА)

Россию лишили серебра ОИ-2012 в женской эстафете из-за положительной допинг-пробы Кривошапки

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Материалы REN-TV

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