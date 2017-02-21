На чемпионате России у спортсменов взяли 18 допинг-проб

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что во время чемпионата страны по легкой атлетике в помещении у спортсменов было взято 18 допинг-проб. Соревнования проходили в Москве и завершились во вторник.

– 18 проб за последние три дня взято, – цитирует "Р-Спорт" Шляхтина. – Немецкая компания отбирала пробы.

Напомним, что в ноябре 2015 года ИААФ временно отстранила ВФЛА от международных соревнований после обвинений в сторону России в нарушениях антидопинговых правил. Российские спортсмены имеют возможность принять участие в соревнованиях под нейтральным флагом после подачи индивидуальных заявок в ИААФ.