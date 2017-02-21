15:16 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

На чемпионате России у спортсменов взяли 18 допинг-проб

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Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что во время чемпионата страны по легкой атлетике в помещении у спортсменов было взято 18 допинг-проб. Соревнования проходили в Москве и завершились во вторник.

– 18 проб за последние три дня взято, – цитирует "Р-Спорт" Шляхтина. – Немецкая компания отбирала пробы.

Напомним, что в ноябре 2015 года ИААФ временно отстранила ВФЛА от международных соревнований после обвинений в сторону России в нарушениях антидопинговых правил. Российские спортсмены имеют возможность принять участие в соревнованиях под нейтральным флагом после подачи индивидуальных заявок в ИААФ.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/athletics/20170221/1116665206.html

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