13:19 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Михаил Бутов: "Прием заявок для участия в зимнем чемпионате Европы завершится 23 февраля"

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Член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов подчеркнул, что прием заявок для участия в зимнем чемпионате Европы по легкой атлетике, который пройдет в Белграде, завершится 23 февраля. Первенство пройдет с 3 по 5 марта.

На данный момент право выступить на нем из представителей сборной России имеет только прыгунья в длину Дарья Клишина. Несколько десятков российских легкоатлетов подали индивидуальные заявки для участия в этом турнире, однако Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) пока не дала ответа на них.

- Прием заявок закрывается 23 февраля, - приводит ТАСС слова Бутова. - Но если в период с 23 по 26 февраля кто-то из спортсменов сумеет выполнить нормативы, то национальная федерация вправе его дозаявить. После 26 февраля такой возможности уже не будет.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4038012

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