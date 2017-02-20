Михаил Бутов: "Прием заявок для участия в зимнем чемпионате Европы завершится 23 февраля"

Член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов подчеркнул, что прием заявок для участия в зимнем чемпионате Европы по легкой атлетике, который пройдет в Белграде, завершится 23 февраля. Первенство пройдет с 3 по 5 марта.

На данный момент право выступить на нем из представителей сборной России имеет только прыгунья в длину Дарья Клишина. Несколько десятков российских легкоатлетов подали индивидуальные заявки для участия в этом турнире, однако Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) пока не дала ответа на них.

- Прием заявок закрывается 23 февраля, - приводит ТАСС слова Бутова. - Но если в период с 23 по 26 февраля кто-то из спортсменов сумеет выполнить нормативы, то национальная федерация вправе его дозаявить. После 26 февраля такой возможности уже не будет.