Михаил Бутов: "Осознанно пошли на риск, но билеты на "Битву полов" покупаются не хуже, чем на "Русскую зиму"

Организатор "Битвы полов", генеральный директор "ФИТ-ЛИГИ" и член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов рассказал о предстоящем турнире, который пройдет 21 января в Москве. Руководитель не сомневается, что зрители придут посмотреть на "Битву полов".

– Билет на "Битву полов" стоит 900 рублей. Это очень дорого.

– Мы осознанно пошли на риск. И билеты покупаются не хуже, чем раньше на "Русскую зиму". Основная идея, которая была заложена в цену, в том, что, на наш взгляд, такие топ-спортсмены, как Ласицкене, Лысенко и Ухов – дорого стоят. Во всем мире это ценится. Адекватно зрелище подобного уровня должно восприниматься и у нас. Тем более все наше действо само по себе необычно. Соревнования ведь проходят на уникальном секторе и даже вне легкоатлетической арены.

– Смотрите, летом в Жуковском проходил чемпионат России, где вход был свободным. Все вышеназванные спортсмены выступали там. На трибунах не было вообще никого!

– Соревнования должны быть правильно представлены и хорошо упакованы. Мы тщательно прорабатывали все, чтобы в конечном счете получился интересный и привлекательный продукт. В конце концов, далеко не каждый турнир, особенно внутренний, удостаивается того, чтобы его показывали по телевизору. При этом билеты – далеко не самый существенный способ самоокупаемости. Даже в лучшие времена на "Русской зиме" это составляло лишь 7-8 процентов от общей суммы доходов. (Владимир ИВАНОВ)

Полная версия интервью Михаила Бутова – здесь