Мария Савинова-Фарносова - об отклоненной CAS апелляции: "Чудо не произошло, но бег во мне, его не забрать!"

Российская легкоатлетка Мария Савинова-Фарносонова после отклонения апелляции спортивным арбитражным судом (CAS) выразила сожаление по поводу итогового решения.

CAS отклонил апелляцию российской бегуньи. В феврале 2017 года россиянка была дисквалифицирована на 4 года, начиная с 24 августа 2015 года, на основании данных биологического паспорта и дополнительных доказательств. Все ее результаты с 26 июля 2010 года по 19 августа 2013 года были аннулированы, в том числе ее лишили золотой медали Олимпийских игр-2012. Савинова-Фарносова подала протест в CAS, но получила отказ.

- Чудо не произошло. А как хотелось и верилось, - написала спортсменка в своем Инстаграме. - Осознание всего происходящего проходит сквозь меня и грусть от этого просто сьедает. Особенно по ночам. Мысли не спят. Жаль, что никто из чиновников не смог (читать-не захотел) помочь. Ни президент, ни министр спорта, ни губернатор области, ни ещё один министр спорта области и ни директор. О ВФЛА вообще молчу. Кому-то из спортсменов достаточно словами объяснить всё! А мне и эксперты не смогли помочь. Забрали медали и титулы. Оставили только самые зачатки моей карьеры. Европу в Турине и мир в Дохе. Оба золота в закрытых помещениях. Спасибо всем неравнодушным за поддержку! Спасибо моей большой семье! Люблю вас всем сердцем! Но бег не забрать! Он во мне!

Всем бег!