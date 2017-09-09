Мария Ласицкене: "Бороться за премии не собираюсь"

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене отметила, что ее не волнуют государственные премии за победу на чемпионате мира. По ее словам, просить она ничего не собирается, хотя и не будет против поощрения.

- Меня вообще это не интересует, если честно. Это вопрос Минспорта и федерации, урегулируют – значит, урегулируют, - цитирует "Р-Спорт" Ласицкене. - Я выиграла медаль и счастлива! Если посчитают нужным поощрить – хорошо. А копаться в этом, бороться за эти премии… Нет. И так много сил потрачено.

- Организм на пределе?

- А по-другому никак! Организм пахал столько месяцев. Хочешь не хочешь, а что-то будет – и настроение иногда портится, и тревоги, и переживания бывают. Но я не воспринимала эту усталость так – "ой, все плохо, может, надо отдохнуть?" Воспринимала это как должное, я же не робот. Это нужно просто перетерпеть. Главное, что острых травм не было – это действительно самое главное!