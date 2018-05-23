Лысенко получил визу и выступит на этапе "Бриллиантовой лиги"

Российский прыгун в высоту Даниил Лысенко получил американскую визу и сможет выступить на этапе "Бриллиантовой лиги" в Юджине, который состоится 26 мая. Легкоатлет имеет допуск от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на выступление в зарубежных стартах в нейтральном статусе.



Напомним, IAAF в декабре 2016 года разрешила спортсменам из РФ, не замешанным в допинговых скандалах, выступать в нейтральном статусе на международных соревнованиях.

- Данил наконец-то получил американскую въездную визу и завтра вылетит в США, - рассказал ТАСС тренера Лысенко Павел Воронков. - Теперь ему ничто не помешает выступить на турнире в Юджине.