Лысенко на "Русской зиме" показал второй результат сезона в мире в прыжках в высоту

В Москве в манеже ЦСКА состоялся 26-й традиционный турнир "Русская зима". Россиянки Мария Кучина, Дарья Клишина и Анжелика Сидорова стали победительницами в прыжках в высоту, прыжках в длину и прыжках с шестом соответственно.

Кучина показала результат 1,91 метра, опередив Кристину Королеву (1,88) и Наталью Аксенову (1,88), которые заняли второе и третье места. Клишина в своей лучшей попытке показала результат 6,64 метра, опередив Марину Бучельникову (6,59) и Екатерину Соловьеву (6,35), занявшие также призовые места. Сидорова показала результат 4,70 метра, а компанию ей на пьедестале почета составили Ольга Муллина (4,60) и Ангелина Краснова (4,35).

В тройном прыжке у мужчин первое место занял Александр Юрченко с результатом 16,94 метра. На второй строчке расположился Дмитрий Чижов (16,68), а замкнул тройку лучших Люкман Адамс (16,39). В прыжке в высоту лучшим стал 19-летний Данил Лысенко, который установил личный рекорд и второй результат сезона в мире – 2,33 метра. Второе и третье места заняли Иван Ухов (2,31) и Илья Иванюк (2,31). В толкании ядра победил Максим Афонин с результатом 20,82 метра. Второе место занял Александр Лесной (20,55), а замкнул тройку Константин Лядусов (19,80).

В беге на 60 метров с барьерами у мужчин победил Константин Шабанов (7,77 секунды), опередивший Филиппа Шабанова (7,90) и Алексея Дремина (7,96), а у женщин победу одержала Анастасия Николаева (8,20), опередившая Марию Аглицкую (8,31) и Веронику Червинскую (8,33).

В беге на 1500 метров у женщин лучшей стала Александра Гуляева, преодолевшая дистанцию за 4 минуты 7,47 секунды, второе место заняла Алена Коробкина (4.08,15), а замкнула тройку Анна Щагина (4.08,50). На дистанции 3000 метров у мужчин победу одержал Владимир Никитин с результатом 7 минут 44,65 секунды, вторым финишировал Максим Якушев (7.56,18), третьим стал Николай Чавкин (7.57,50).

В беге на 400 метров у мужчин первое место занял Павел Савин с результатом 47,24 секунды, а у женщин - Екатерина Ренжина (52,52). На дистанции 60 метров у мужчин победил Дмитрий Лопин (6,69), а у женщин - Кристина Сивкова (7,32).

В беге на 800 метров победил Константин Холмогоров с результатом 1 минута 48,47 секунды, вторым стал Николай Вербицкий (1.49,99), а замкнул тройку Павел Тебеньков (1.50,00).