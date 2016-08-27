Лавиллени победил на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже

Француз Рено Лавиллени стал лучшим в прыжках с шестом на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже. Результат серебряного призера Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро – 5,93 м. В толкании ядра победил новозеландец Том Уолш (22,0 м). Представитель США Крис Картер стал лучшим в тройном прыжке (16,92 м). В метании копья первое место занял чех Якуб Вадлейх (88,02 м).

В соревнованиях среди женщин в прыжках в высоту победила Олимпийская чемпионка Рио испанка Рут Бейтиа (1,98 м). В метании диска победу одержала хорватка Сандра Перкович (67,62 м).