15:23 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Ласицкене победила на турнире в Челябинске с результатом 1,95 м

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Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене выиграла Мемориал Лукашевича–Середкина в Челябинске. 24-летняя спортсменка взяла высоту 1,95 метра.

Двукратная чемпионка мира открыла сезон 23 декабря. Тогда на турнире в Минске она прыгнула на 2 метра, что является лучшим результатом сезона в мире.

Следующим стартом для Ласицкене станет московский Мемориал Озолина–Дьячкова, который пройдет 17 января.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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makszhernov

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15:30