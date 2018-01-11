Ласицкене победила на турнире в Челябинске с результатом 1,95 м

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене выиграла Мемориал Лукашевича–Середкина в Челябинске. 24-летняя спортсменка взяла высоту 1,95 метра.

Двукратная чемпионка мира открыла сезон 23 декабря. Тогда на турнире в Минске она прыгнула на 2 метра, что является лучшим результатом сезона в мире.

Следующим стартом для Ласицкене станет московский Мемориал Озолина–Дьячкова, который пройдет 17 января.