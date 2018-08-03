Ласицкене - первая в промежуточном рейтинге ИААФ

Двукратная чемпионка мира российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене лидирует в общем женском зачете в тестовой версии мирового рейтинга Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). Россиянка имеет в активе 1467 очков. Второе место занимает метательница диска хорватка Сандра Перкович с 1466 очками, а замыкает тройку - бегунья Кастер Семеня из ЮАР (1464).

В мужском рейтинге лидирует южноафриканский прыгун в длину Луво Маньонга с 1470 очками, вторым идет бегун Абдеррахман Самба из Катара с 1464 очками, а замыкает тройку американский прыгун с шестом Сэм Кендрикс с 1459 очками. Лучшим из россиян является бегун с барьерами Сергей Шубенков - 10-е место с 1440 очками.