Кучина отправила индивидуальную заявку в ИААФ для участия в международных стартах

Действующая чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Кучина отправила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) индивидуальную заявку для участия в международных стартах. Ранее организация подтвердила возможность подачи индивидуальных заявок для легкоатлетов РФ, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на турнирах под нейтральным флагом.

- Заявку отправили буквально в полночь. Не знаю, успеет ли ИААФ рассмотреть ее до праздников, все-таки в международной федерации последний рабочий день перед Рождеством и Новым годом в пятницу, - приводит "Р-Спорт" слова Кучиной. - Настраиваю себя на то, что ответ может прийти лишь после 3 января. В целом мне волнительно. Сразу вспомнилось, как мы отправляли подобную заявку перед Играми в Рио, тогда получили отказ. Сейчас же практически ничего не изменилось: мы так же тренируемся в России, мои допинг-тесты, которые берут иностранные компании, отрицательные, я принимаю участие в антидопинговых уроках для детей... Вот только хватит ли всего этого для возвращения на международную арену, это большой вопрос.

В любом случае я хочу надеяться на лучшее. Именно с таким настроем мы и тренировались все эти сложные месяцы с моим личным наставником Геннадием Габриляном. Хочу сказать ему и моему агенту Ольге Назаровой большое спасибо! Благодарю и генерального секретаря ВФЛА Михаила Бутова за его профессионализм и постоянную помощь. Такое редко сейчас встретишь. Не знаю, каким будет исход этой индивидуальной заявки, но надеюсь, что следующий год у нас всех сложится чуть полегче.