Российская прыгунья в длину Дарья Клишина планирует выступить на чемпионате Европы в помещении, который пройдет с 3 по 5 марта в Белграде. Клишина была единственной российской легкоатлеткой, допущенной в индивидуальном порядке ИААФ к участию в Олимпиаде-2016.

– Мы исходим из того, что выданное Дарье индивидуальное разрешение на участие в международных соревнованиях будет действительным и в следующем сезоне, – цитирует ТАСС агента спортсменки Алексея Николаева. – В планах Клишиной значится участие в февральских турнирах в США и в Европе. Спортсменка собирается выступить и на чемпионате Европы в Белграде.