16:36 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Клишина планирует выступить на чемпионате Европы в помещении

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Российская прыгунья в длину Дарья Клишина планирует выступить на чемпионате Европы в помещении, который пройдет с 3 по 5 марта в Белграде. Клишина была единственной российской легкоатлеткой, допущенной в индивидуальном порядке ИААФ к участию в Олимпиаде-2016.

– Мы исходим из того, что выданное Дарье индивидуальное разрешение на участие в международных соревнованиях будет действительным и в следующем сезоне, – цитирует ТАСС агента спортсменки Алексея Николаева. – В планах Клишиной значится участие в февральских турнирах в США и в Европе. Спортсменка собирается выступить и на чемпионате Европы в Белграде.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3891030

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