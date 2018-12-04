Исинбаева считает, что ВФЛА выполнит требования ИААФ, погасив долг

Член комиссии спортсменов МОК Елена Исинбаева считает, что ВФЛА выполнит все необходимые требования ИААФ по восстановлению, погасив задолженность в размере 2,76 миллиона долларов. Во вторник совет ИААФ проголосовал за продление отстранения ВФЛА. России необходимо выполнить два пункта "дорожной карты": передать данные проверки допинг-проб из Московской антидопинговой лаборатории, а также выплатить 2,76 миллиона долларов, которые ИААФ потратила на работу по восстановлению ВФЛА.

- На мой взгляд, выполнимым из двух критериев является лишь выплата суммы, обозначенной ИААФ, - цитирует ТАСС Исинбаеву. - Доступ к пробам в московской лаборатории находится вне компетенции нашей федерации. Надеюсь, что ИААФ удастся принять это к сведению. Уверена, что после погашения долга с нашей стороны будут выполнены все необходимые для восстановления требования.