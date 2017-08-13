Инес Энрикес завоевала золото ЧМ в ходьбе на 50 км, установив мировой рекорд

Инес Энрикес из Португалии завоевала золото чемпионата мира по легкой атлетике в спортивной ходьбе на 50 км. Она преодолела дистанцию за 4 часа 5 минут 56 секунд. Этот результат является новым мировым рекордом.
Второе и третье места заняли китаянки Инь Хан (4:08.58) и Ян Шуцин (4:20.49).
В активе 37-летней спортсменки значатся командные золото, серебро и бронза Кубков Европы по спортивной ходьбе на 20 км, а также индивидуальная бронза Кубка мира 2010 года на аналогичной дистанции.
Отметим, что соревнования по ходьбе на 50 км впервые были включены в программу чемпионатов мира.
Ines Henriques, of Portugal, wins the women's 50km race walk at #IAAFworlds in a WORLD RECORD 4:05:56!! pic.twitter.com/Nf3naEJ8vU– IAAF (@iaaforg) 13 августа 2017 г.