Инес Энрикес завоевала золото ЧМ в ходьбе на 50 км, установив мировой рекорд

Инес Энрикес из Португалии завоевала золото чемпионата мира по легкой атлетике в спортивной ходьбе на 50 км. Она преодолела дистанцию за 4 часа 5 минут 56 секунд. Этот результат является новым мировым рекордом.

Второе и третье места заняли китаянки Инь Хан (4:08.58) и Ян Шуцин (4:20.49).

В активе 37-летней спортсменки значатся командные золото, серебро и бронза Кубков Европы по спортивной ходьбе на 20 км, а также индивидуальная бронза Кубка мира 2010 года на аналогичной дистанции.

Отметим, что соревнования по ходьбе на 50 км впервые были включены в программу чемпионатов мира.