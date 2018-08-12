Илья Иванюк: "Прыгнул на 52 сантиметра выше своего роста. Хочу побить рекорд Хольма"

Российский прыгун в высоту Илья Иванюк в интервью "СЭ" отметил, что хотел бы побить рекорд Стефана Хольма, который прыгал на 59 сантиметров выше своего роста. В субботу россиянин выиграл бронзу чемпионата Европы, взяв высоту 2,31.

– Простите за вопрос, но насколько выше головы вы сегодня прыгнули? В прямом смысле.

– Сегодня получилось, что на 52 см. Мой рост – 1,79 м. Рекорд же приписывают Стефану Хольму, он прыгал на 59 см выше своего роста. Осталось немного.

– Нужно прыгать 2,38 м.

– Лучше 2,39 м. Это будет новым рекордом. (Владимир ИВАНОВ)

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