ИААФ отказала ВФЛА в рассрочке выплаты долга

ИААФ отказала ВФЛА в рассрочке погашения долга в размере 2,76 миллиона долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на главы рабочей группы ИААФ Руне Андерсена. Во вторник совет ИААФ проголосовал за продление отстранения ВФЛА. России необходимо выполнить два пункта "дорожной карты": передать данные проверки допинг-проб из Московской антидопинговой лаборатории, а также выплатить 2,76 миллиона долларов, которые ИААФ потратила на работу по восстановлению ВФЛА.

- Сначала нам заявили о том, что ВФЛА готова заплатить, однако на встрече в Риме они попросили рассрочку. Но нам нужно получить всю сумму для восстановления, - цитирует ТАСС Андерсена.