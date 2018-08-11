Хорватка Перкович стала пятикратной чемпионкой Европы

На чемпионате Европы по легкой атлетике соревнования по метанию диска у женщин выиграла представительница Хорватии Сандра Перкович. Это ее пятая золотая медаль на европейских чемпионатах.

Второе место заняла немка Надин Мюллер, на третьем месте еще одна представительница Германии Шанис Крафт.

Соревнования проходят в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.

Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта

Легкая атлетика

Берлин (Германия)

Женщины

Метание диска

Финал

1. Сандра Перкович (Хорватия) 67,62

2. Надин Мюллер (Германия) 63,00

3. Шанис Крафт (Германия) 62,46