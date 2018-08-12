Голландка Хассан выиграла чемпионат Европы в беге на 5000 метров

На чемпионате Европы по легкой атлетике в беге на 5000 метров у женщин победу одержала голландская спортсменка Сифан Хассан.

Второе место заняла британка Эйлиш Макколган, на третьей позиции представительница Турции Ясемин Джан.

За круг до конца второй шла Лонах Чемтай Салпетер из Израиля, но она ошиблась в подсчете кругов и остановилась, считая, что соревнования закончены. В результате она заняла четвертое место.

Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта

Легкая атлетика

Берлин (Германия)

Бег на 5000 метров

Женщины

1. Сифан Хассан (Голландия) 14.46,12

2. Эйлиш Макколган (Великобритания) 14.53,05

3. Ясемин Джан (Турция) 15.01,00