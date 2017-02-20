Федорива вернула олимпийскую медаль

Антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова заявила, что российская бегунья Александра Федорива вернула золотую медаль Олимпийских игр 2008 года, завоеванную в эстафете 4х100 м, сообщает ТАСС.

В 2016-м Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что женская команда лишена награды из-за положительной допинг-пробы бегуньи Юлии Чермошанской. Решение было принято по итогам перепроверки проб с Игр в Пекине.

Представитель ВФЛА добавила, что другая российская легкоатлетка Наталья Антюх собирается вернуть серебряную награду Олимпиады-2012, завоеванную в эстафете 4Х400 метров, позже в понедельник.