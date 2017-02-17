Федорива вернет золото Олимпиады-2008 в эстафете

Мама российской легкоатлетки Александры Федоривой Людмила сообщила, что дочь вернет золотую медаль Олимпийских игр 2008 года, завоеванную в эстафете 4х100 метров.

В 2016-м Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что женская команда лишена награды из-за положительной допинг-пробы бегуньи Юлии Чермошанской. Решение было принято по итогам перепроверки проб с Игр в Пекине.

Помимо Федоривой и Чермошанской в эстафете также участвовали Евгения Полякова и Юлия Гущина.

- Мы еще вчера связались с федерацией и сообщили о готовности вернуть медаль, - приводит ТАСС слова Людмилы Федоривой.

По итогам после перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов российские легкоатлеты должны вернуть 23 медали. На данный момент награду вернул только бегун Антон Кокорин.