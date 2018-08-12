Это перебор! Немцы считают, что России на чемпионате Европы не было

В официальных отелях, где живут национальные сборные, всегда есть стенд с постоянно обновляемым общекомандным медальным зачетом. Висит таблица, как правило, на входе – на самом видном месте. Спецкор "СЭ" побывал в гостинице, где проживает наша команда, и был неприятно удивлен.

Нынешний ЧЕ, как известно, объединенный. Медальный зачет ведется по сумме семи видов спорта. И если в легкой атлетике россияне, в силу временного (хочется верить) бана ВФЛА, выступают под нейтральным флагом, то во всех остальных – под российским. В Глазго гимн России в честь побед наших спортсменов звучал более 20 раз.

Однако немцы решили не заморачиваться, и в общей таблице вместо RUS назвали всю нашу большую команду – ANА.

В изданиях локального масштаба они могут сколько угодно писать о допинге, который льется из ушей каждого россиянина, вести медальные зачеты по своим правилам и логике, но вот по своему желанию исключать всю страну из списка участников чемпионата Европы – это перебор. (Владимир ИВАНОВ)