Эллисон Феликс: "Не думаю, что мне удастся выступить на Олимпиаде-2024"

Шестикратная олимпийская чемпионка Эллисон Феликс отметила, что точно не выступит на Олимпиаде-2024, даже если право проведения ее получит родной город спортсменки Лос-Анджелес. В 2024 году прославленной американке будет 38 лет.

– Я хотела бы выступить на Играх-2024, – цитирует AFP Феликс. – Но не думаю, что это реально. Хотя это исполнило бы мою мечту. Однако вряд ли у меня будет такая возможность. Хотелось бы, конечно, поучаствовать в домашних Играх. Я была на нескольких Олимпиадах и видела, насколько мощно поддерживают своих спортсменов.