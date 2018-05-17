Елена Соколова: "ВФЛА помочь не в состоянии"

Серебряный призер Олимпийских игр в прыжках в длину Елена Соколова заявила, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не в состоянии помочь спортсменам, получившим отказ от ИААФ по заявке на участие в международных стартах в нейтральном статусе. По словам легкоатлетки, никто даже не предлагает содействие.

Помимо Соколовой, Международная федерация отклонила заявки еще деяти спортсменов.

– ВФЛА помочь не в состоянии, обращаться туда нет смысла, – цитирует "Р-Спорт" Соколову. – Никто не поддерживает, никто не предлагает свою помощь, своих средств недостаточно, чтобы обращаться в суды и нанимать адвокатов.

– Некоторые на вашем месте задумались бы о завершении карьеры. Вас такие мысли не посещают?

– Пока не думаю заканчивать. Сил у меня много, на тренировках бью личные рекорды, показатели стали лучше, чем были до рождения ребенка. Не понимаю, зачем заканчивать карьеру, если я могу выступать лучше. Посмотрим, что будет дальше. Вот в октябре будет год, как я в пуле, но где гарантии, что в ИААФ не скажут, что там надо быть два или три года?

ИААФ отказалась предоставить нейтральный статус 10 российским спортсменам, они не смогут участвовать в соревнованиях //

Соколова – об отказе ИААФ: "Жесть, конечно, все уже надоело"