ИААФ отказалась предоставить нейтральный статус 10 российским спортсменам, они не смогут участвовать в соревнованиях

10 российских спортсменов получили отказ от ИААФ в ответ на заявки о выступлениях в нейтральном статусе. Таким образом, эти атлеты не могут участвовать в международных турнирах.

Как сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), отказ получили Анастасия Бородулина (метание молота), Александра Бушкова (спортивная ходьба), Анастасия Калашникова (спортивная ходьба), Юлия Турова (спортивная ходьба), Дмитрий Желябин (прыжок с шестом), Артем Лукьяненко (многоборье), Алексей Реунков (бег на длинные дистанции), Татьяна Вилисова (бег на длинные дистанции), Елена Соколова (прыжок в длину), Алексей Худяков (метание диска).

Всем спортсменам отказано в получении нейтрального статуса для выступления в международных стартах в связи с недостаточным временем пребывания в пуле тестирования.

Всего в 2018 году ИААФ отказала в получении нейтрального статуса 35 российским спортсменам, для пятерых российских ходоков разрешения на выступление в нейтральном статусе были приостановлены до выявления результатов расследования дела Чегина.

30 российских спортсменов в 2018 году получили от ИААФ разрешения на выступление в международных стартах в нейтральном статусе.