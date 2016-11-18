09:28 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Елена Слесаренко: "Обжалую в CAS решение МОК о допинге"

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Российская прыгунья в высоту Елена Слесаренко сообщила, что обжалует в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международного олимпийского комитета (МОК) об аннулировании ее четвертого места на Олимпиаде-2008 года из-за положительных результатов после перепроверки допинг-проб. В крови спортсменки был обнаружен запрещенный стероид туринабол. Ранее решался вопрос о том, что Слесаренко может получить бронзовую медаль Игр в Пекине. Ее забрали у другой россиянки Анны Чичеровой за применение того же туринабола.

– Юристы готовят апелляцию, будет подан иск в международный Спортивный арбитражный суд в Лозанне, мы обжалуем это решение МОК, – цитирует ТАСС Слесаренко. – Согласна я с этим решением или не согласна – это все лирика. Все решается в юридическом поле. Есть решение, и есть апелляция. Если будет положительное решение на апелляцию – я окажусь правой, если нет – значит...

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3794345

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