Елена Коробкина: "На чемпионат Европы не поеду. Не хочу выступать под нейтральным флагом"

Российская бегунья Елена Коробкина заявила, что не собирается ехать на зимний чемпионат Европы, поскольку не хочет выступать под нейтральным флагом. Спортсмены не могут соревноваться под флагом России из-за дисквалификации ВФЛА, наложенной на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В данный момент россияне подают индивидуальные заявки на участие в международных стартах.

- Даже если я получу индивидуальное разрешение, то не поеду на чемпионат Европы в Белград, - цитирует ТАСС Коробкину. - Я не хочу выступать под нейтральным флагом. На чемпионатах мира и Европы соревнуются страны, и я хочу выступать только за Россию. Но от коммерческих стартов я не отказываюсь.

Не буду выступать и на чемпионате мира, если там не будет сборной России, но я надеюсь на лучшее.