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Елена Коробкина: "На чемпионат Европы не поеду. Не хочу выступать под нейтральным флагом"

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Российская бегунья Елена Коробкина заявила, что не собирается ехать на зимний чемпионат Европы, поскольку не хочет выступать под нейтральным флагом. Спортсмены не могут соревноваться под флагом России из-за дисквалификации ВФЛА, наложенной на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В данный момент россияне подают индивидуальные заявки на участие в международных стартах.

- Даже если я получу индивидуальное разрешение, то не поеду на чемпионат Европы в Белград, - цитирует ТАСС Коробкину. - Я не хочу выступать под нейтральным флагом. На чемпионатах мира и Европы соревнуются страны, и я хочу выступать только за Россию. Но от коммерческих стартов я не отказываюсь.

Не буду выступать и на чемпионате мира, если там не будет сборной России, но я надеюсь на лучшее.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4041274

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