Елена Исинбаева: "Где я?"

🌿Я, где-то там, за горизонтом, я где-то там, выше золотых оков, я где-то там, где тепло и светло... Друзья, где я, кто скажет 🙃?

Жду ваших предположений:)) Guess guys where I am?



#природа#зелень#я#красота#спокойствие#цветы#лето https://t.co/1PheMtXSgT pic.twitter.com/ALyv484Cwh