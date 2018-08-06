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Елена Исинбаева: "Где я?"


Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева загадала загадку своим подписчикам соцсетей. Бывшая спортсменка сфотографировалась на фоне природы и задала вопрос: "Друзья, где я, кто скажет?".

 

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