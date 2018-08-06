Елена Исинбаева: "Где я?"

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева загадала загадку своим подписчикам соцсетей. Бывшая спортсменка сфотографировалась на фоне природы и задала вопрос: "Друзья, где я, кто скажет?".
🌿Я, где-то там, за горизонтом, я где-то там, выше золотых оков, я где-то там, где тепло и светло... Друзья, где я, кто скажет 🙃?– Yelena Isinbaeva (@yelenaisinbaeva) 6 августа 2018 г.
Жду ваших предположений:)) Guess guys where I am?
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