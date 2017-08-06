Джастин Гэтлин: "Болт вдохновляет меня"

Американский легкоатлет Джастин Гэтлин отметил, что у него приятельские отношения с Усэйном Болтом. В субботу представитель США стал чемпионом мира на 100-метровке, ямаец финишировал третьим.

- Я сделал то, что должен был сделать, - приводит BBC слова Гэтлина. - Спасибо людям, которые болели за меня. Я даже не думал, что не смогу победить. Это был последний забег Болта. В этом году у меня было много побед и поражений. Замечательный случай. Мы соперничаем на дорожке, но перед забегами хорошо шутим и проводим время. Первое, что он сделал, - поздравил меня. Болт вдохновляет меня.