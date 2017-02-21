Дмитрий Шляхтин: "Ждем от ИААФ ответа по заявкам спортсменов и готовимся к авралу"

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин отметил, что от Международная федерация легкой атлетики (ИААФ) пока нет ответа по заявкам россиян на участие в международных соревнованиях.

– Подано 44 заявки к международным стартам под нейтральным флагом. 33 обработаны и согласованы, 11 находятся в режиме ожидания, – сказал Шляхтин. – Есть проблемные вопросы по докладу Макларена и по результатам, которые должны быть подтверждены для участия на тех или иных турнирах. На сегодня нам ничего не ответили. В ближайшее время будет четкое понимание, куда мы двигаемся. Все документы отработаны, нам не было задано дополнительных вопросов. Ждем промежуточных или окончательных результатов по заявкам. Ответ будет направлен в ВФЛА, так как заявки шли через нас. Перед чемпионатом Европы у нас должно быть время для оформления билетов и проживания для спортсменов и обслуживающего персонала. Много вопросов надо согласовывать. Понимаем, что, может быть, все придется делать в режиме аврала. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)