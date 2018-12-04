Дмитрий Шляхтин: "Решением не восстанавливать ВФЛА не удивлен, но надежды были"

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин не удивлен решением совета ИААФ не возвращать России членство в своей организции. Совет ИААФ 4 декабря принял решение продлить отстранение ВФЛА.

- Я не удивлен, но надежды были, потому что ВФЛА проделала огромную работу, - цитирует ТАСС Шляхтина. - Как все поняли, невыполненными остаются только два условия - выплата долга ВФЛА перед ИААФ и допуск экспертов ВАДА к пробам московской лаборатории.

Что касается вопроса долга ВФЛА перед ИААФ, могу сказать, что вопрос находится в стадии решения. Финансовое урегулирование наших долгов требует большой работы, углубленной проработки. Нам необходимо оформить ряд юридических документов, обсудить порядок выплат. Также мы ведем с ИААФ переговоры о возможной рассрочке по выплатам на полгода.

Что касается доступа экспертов ВАДА к пробам московской лаборатории, то мы ясно понимаем, что 28 ноября состоялась только первая встреча делегации экспертов с российской стороной. Урегулирование данного вопроса, естественно, займет некоторое время, и мы это осознаем.