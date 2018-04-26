Дмитрий Шляхтин — о совместной с РУСАДА антидопинговой программе: "Это шаг вперед на пути к чистой легкой атлетике"

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин отметил, что антидопинговое соглашение между ВФЛА и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) стало очередным шагом на пути к чистоте спорта. Ранее сообщалось, что ВФЛА и РУСАДА подписали программу о совместных мерах по борьбе с допинговыми нарушениями.

– Для ВФЛА это важный этап, это своего рода дополнительный инструмент в нашей работе по формированию в российской легкой атлетике антидопинговой культуры и нулевой терпимости к допингу, - цитирует ТАСС Шляхтина. - В рамках этой программы совместными усилиями будем решать множество правовых и образовательных вопросов этой сферы. Хотел бы подчеркнуть, что о факте подписания данного документа мы проинформируем Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF). Борьба с допингом в российской легкой атлетике - ключевой вопрос нашего взаимодействия с IAAF. Сегодня мы сделали очередной и очень хороший шаг на пути к чистой легкой атлетике.

Напомним, ВФЛА была исключена из IAAF в ноябре 2015 года в связи с нарушениями антидопинговых правил. Восстановление членства российской организации будет обсуждаться в июле.