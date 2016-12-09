Дмитрий Шляхтин: "Хуже доклад Макларена уже не сделает"

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин дал понять, что не боится публикации второй части доклада Ричарда Макларена, передает корреспондент "СЭ" Мария МАРКОВА. Опубликована она должна быть сегодня примерно в 14.15 по московскому времени. На основании первой части ряд российских спортсменов не поехал на Олимпиаду в Рио, а от Паралимпиады была отстранена вся команда.

- Самое страшное уже произошло. Хуже доклад Макларена уже не сделает, - сказал Шляхтин.

Также глава ВФЛА сообщил, что решения по поводу хода голосования на выборах президента федерации еще не принято. Выборы пройдут сегодня, на пост претендуют Шляхтин, а также Сергей Бутов, Андрей Сильнов и Елена Исинбаева.

- Конференция ВФЛА примет решение, открытым будет голосование или закрытым, - пояснил президент федерации.