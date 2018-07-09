Чичерова отбыла дисквалификацию, но пока не имеет права выступать

Олимпийская чемпионка 2012 года в прыжках в высоту россиянка Анна Чичерова отбыла двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. По словам самой спортсменки, на данный момент у нее права выступать на соревнованиях из-за неурегулированных финансовых вопросов с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).

– Несмотря на то, что формально срок дисквалификации истек, я не могу выступать, – цитирует ТАСС Чичерову. – На сегодняшний день не урегулированы финансовые вопросы с IAAF.

Напомним, что 6 октября 2016 года МОК объявил о том, что Чичерова лишена бронзы Олимпиады-2008 в Пекине после обнаружения запрещенного препарата (туринабол) по итогам перепроверки ее допинг-пробы. Россиянка оспорила это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), но CAS отклонил апелляцию легкоатлетки.

Чичерова приняла решение вернуть бронзовую медаль Игр-2008, так как не смогла доказать свою невиновность. Международная ассоциация легкоатлетических федераций дисквалифицировала Чичерову до 30 июня 2018 года.