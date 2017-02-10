CAS отнял золото Игр-2012 у Савиновой

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес вердикт по делу россиянки Марии Савиновой. Принято решение дисквалифицировать легкоатлетку на четыре года и лишить ее ряда наград - в том числе золотой медали, завоеванной ей на Олимпиаде-2012 в Лондоне на дистанции 800 м.

Савинова признана виновной в применении запрещенных веществ и методов в период с 26 июля 2010 по 19 августа 2013 года, в том числе на основании данных ее биологического паспорта. Все ее результаты в этот период аннулированы, а медали и призовые должны быть возвращены. Также на россиянку наложена четырехлетняя дисквалификация, начало которой отсчитывается с 24 августа 2015 года.

Напомним, что информатор ВАДА Юлия Степанова засняла на скрытую камеру, как Савинова признается в употреблении тестостерона и запрещенных стероидов. Этот эпизод послужил толчком к полномасштабному антидопинговому расследованию в отношении российской легкой атлетики, что привело к приостановлению членства ВФЛА.

Таким образом, золото Игр-2012 теперь достанется Кастер Семене из ЮАР, финишировавшей в Лондоне второй. Также Савинову лишили золота чемпионата Европы-2010, золота чемпионата мира-2011, серебра чемпионата мира-2013 в Москве и бронзы на Континентальном кубке ИААФ-2010.

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