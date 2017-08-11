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Бегунья из Тринидада и Тобаго получила тяжелую травму на чемпионате мира. Фото

Падение Деборы ДЖОН. Фото AFP Дебора ДЖОН после падения. Фото AFP Врачи оказывают помощь Деборе ДЖОН. Фото AFP Врачи оказывают помощь Деборе ДЖОН. Фото AFP Врачи оказывают помощь Деборе ДЖОН. Фото AFP Дебору ДЖОН увозят со стадиона. Фото AFP Дебору ДЖОН увозят со стадиона. Фото AFP Дебору ДЖОН увозят со стадиона. Фото AFP
Падение Деборы ДЖОН. Фото AFP
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Бегунья Дебора Джон из Тринидада и Тобаго получила серьезную травму во время квалификационного забега на 100 метров с барьерами на чемпионате мира в Лондоне.

Падение Деборы ДЖОН. Фото AFP
Падение Деборы ДЖОН. Фото AFP

Спортсменка неудачно упала на одном из препятствий.

Дебора ДЖОН после падения. Фото AFP
Дебора ДЖОН после падения. Фото AFP

Десять минут ей оказывали первую помощь прямо на беговой дорожке.

Врачи оказывают помощь Деборе ДЖОН. Фото AFP
Врачи оказывают помощь Деборе ДЖОН. Фото AFP

После этого ее унесли на носилках с жесткой фиксацией.

Дебору ДЖОН увозят со стадиона. Фото AFP
Дебору ДЖОН увозят со стадиона. Фото AFP

Какую именно травму получила барьеристка, пока неизвестно.

Дебору ДЖОН увозят со стадиона. Фото AFP
Дебору ДЖОН увозят со стадиона. Фото AFP
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